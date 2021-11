Mörkin úr 3-0 sigri U21 karla gegn Liechtenstein í gær. Ágúst Eðvald Hlynsson, Kristian Nökkvi Hlynsson og Brynjólfur Anderson Willumsson skoruðu mörkin.



Liðið mætir Grikklandi á þriðjudag.



The goals from our U21 men side 3-0 win against Liechtenstein yesterday.#fyririsland pic.twitter.com/3NoxXxcsEt