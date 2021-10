Við elskum OASIS!

Drykkir eru leyfðir inn í sal. Og það er skylda að hafa gaman! Upplifðu OASIS í þessari einstöku tónleika-/heimildarmynd í frábærum hljóð og myndgæðum. Sérstakt tilboð fyrir vini Bíó Paradís! Með afsláttarkóðanum Knebworth færð þú 50% afslátt!!

Sýningarnar fara fram föstudagurinn 15. október kl 21:30 og fimmtudaginn 21. október kl 19:30!

JUST MAYBE… YOU´RE GONNA BE THE ONE THAT SAVES ME!!