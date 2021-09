Nowa gwiazda Reykjaviku ma cztery łapy i uwielbia zabawy z wodą

W centrum stolicy Islandii, na rogu ulic Laugavegur i Klapparstígur, przechodnie mają szansę spotkać najnowszą futrzaną gwiazdę kraju. Mowa o psie, Klaki, którego właścicielka pracuje w barze na rogu. Pies niemal codziennie bawi się z klientami i przechodniami.

Psiak jest bardzo otwarty na zabawy, szczególnie z tymi, którzy pryskają w jego stronę wodą. Wówczas zwierzak skacze wysoko i z niecierpliwością czeka na dalsze działania.

Aby rozpocząć zabawę z Klaki, wystarczy odrobina wody. Początkowo nawet właścicielka nie wiedziała dlaczego jej pies tak reaguje.

„Mamy go od niedawna i jak wczoraj spotkaliśmy jego wcześniejszego właściciela, spytaliśmy go o to dlaczego pies tak reaguje na wodę i uwielbia takie zabawy. Okazało się, że on zawsze bawił się z nim używając wody” mówi María Kristensen, nowa właścicielka Klaki.

María pracuje w barze Bravó i mówi, że zabieranie Klaki do pracy to żaden problem. Posiadanie tak przyjaznego psa nie jest skomplikowane, wystarczy wypuścić go na chodnik i dać mu trochę wody i wtedy wszyscy dobrze się bawią.