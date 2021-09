Nýtt lag frá GREYSKIES

GREYSKIES er listamannsnafn Steinars Baldurssonar sem er 25 ára lagahöfundur og pródúsent. GREYSKIES gerði nýlega útgáfusamning við Öldu Music og hefur nú þegar gefið út lögin On The Run, Numb, Hurts So Bad, Rhoads og Eyes af 11 laga plötu sem kemur út seinna á þessu ári. En platan er unnin í samstarfi við pródúsentinn Pálma Ragnar Ásgeirsson.

