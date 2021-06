Hentu í ábreiðu af gömlum Jet Black Joe slagara

Einar Vilberg (NOISE), Tobbi Sig (Dr. Spock) og Doddi Thorvaldsson (trommari hjá Bubba ofl) tóku sig saman á dögunum og hentu ábreiðu af Jet Black Joe slagaranum My Time For You.

Einar Vilberg (NOISE), Tobbi Sig (Dr. Spock) og Doddi Thorvaldsson (trommari hjá Bubba ofl) tóku sig saman á dögunum og hentu ábreiðu af Jet Black Joe slagaranum My Time For You. Lagið var tekið upp og fullunnið á örfáum klukkustundum í stúdíó Hljóðverk þar sem Einar Vilberg annaðist upptökustjórn, hljóðblöndun og masteringu. Lagið var nýlega frumflutt á Xinu 977 og er nú aðgengilegt á Spotify og á YouTube. Hér fyrir neðan er hægt að hlýpa á lagið með Jet Black Joe á upptöku frá 1994. Þessi grein birtist fyrst á Albumm.is. Albumm var stofnaður árið 2014 og fjallar um íslenska tónlist og menningu frá öllum hliðum. Hægt er að hafa samband í albumm@albumm.is.