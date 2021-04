Barði gerir tónlist fyrir nýja hryllingsmynd

„Í Agony læðist Barði um dimm stræti en með svífandi fágun og óræðinni fegurð. Öll höfundareinkenni Barða skína á sama tíma og hann nær að búa til stemningu sem hjálpar myndinni að túlka trylli eða hrylling á nútímalegan hátt og sýnir hæfileika hans að framkalla stemningu án þess að detta í klysju,“ segir í fréttatilkynningu frá forsvarsmönnum kvikmyndarinnar.

„Ég er með hina frægu norrænu melankólíu í blóðinu og svo ferðast ég þaðan,” útskýrir Barði.

„tónlistin er melankólísk, róleg og flæðandi en með undirliggjani óróa. Hún lýsir vel stemningunni í kvikmyndinni. Ég hef verið mikill áhugamaður um þessa tegund mynda, sérstaklega þegar er vísað í 60s, 70s og 80s kvikmyndagerð í Evrópu og er einn af mínum uppáhalds höfundum Dario Argento sem er einmitt faðir aðalleikkonunnar,“ segir Barði.

Í tónlistinni við Agony blandar Barði barði saman strengjum við 70’s syntha og drunur til að búa til nútímalegan draugalegan heim, stundum rómantískan, stundum spennuþrunginn en alltaf með klassa.

Agony kom út árið 2020 og er fyrsta mynd leikstjórans Michele Civetta en hann hefur áður hlotið Emmy tilnefningu fyrir auglýsingar og leikstýrt myndböndum fyrir ma. Lou Reed, Foster the People og Yogo Ono. Aðalleikona myndarinnar er Asia Argento (Marie Antoinette, Frida, Land of the Dead) en aukahlutverk ma. í höndum Franco Nero sem er þekktastur fyrir að leika Django í gamla spaghetti vestranum. Myndin átti að fara í kvikyndahús í Bandaríkjunum en fór beint á VOD vegna Covid faraldursins.