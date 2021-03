Sami hópur hjá Davíð Snorra og birtist á heimasíðu UEFA

Hópur U21 karla fyrir lokakeppni EM 2021 sem fer fram í Ungverjalandi og Slóveníu.



Ísland mætir þar Rússlandi, Danmörku og Frakklandi, en allir leikir liðsins fara fram í Györ og verða í beinni útsendingu á RÚV.



Our U21 men's squad for the EURO 2021.#fyririsland pic.twitter.com/16WyfQJdrC