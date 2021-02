Depardieu ákærður fyrir nauðgun og kynferðisofbeldi

Rannsókn málsins var hætt árið 2019 vegna skorts á sönnunargögnum en opnuð á ný síðasta sumar. Leikkonan segir Depardieu hafa ráðist á sig og nauðgað sér á heimili leikarans í París.

Lögmaður leikarans, Hervé Temime, sagði í samtali við AFP að hann hafnaði ásökunum alfarið. Depardieu er frjáls ferða sinna en undir eftirliti.

Guardian hefur eftir heimildarmanni að leikarinn sé vinur fjölskyldu meints brotaþola.

Sumir miðlar hafa greint frá því að Depardieu og leikkonan hafi verið að æfa atriði í leikriti þegar árásin átti sér stað en heimildarmaðurinn segir að kringumstæðurnar hefðu alls ekki verið „faglegar“.

Lögmaður konunnar sagðist í samtali við AFP vona að fjölmiðlar virti friðhelgi skjólstæðings síns.

Depardieu, 72 ára, öðlaðist meðal annars frægð fyrir leik sinn í The Last Metro, Police og Cyrano de Bergerac. Þá hefur hann leikið í Hollywood-myndum á borð við Green Card, Hamlet, The Man int the Iron Mask og Life of Pi.