Pale Moon í beinni á Albumm Instagram

Áður en Árni og Natalia stofnuðu Pale Moon ráku þau fataverslunina Kvartýru No49 á Laugavegi en lokuðu sjoppunni og skelltu sér til útlanda til að taka upp plötu. Eru þau nú búsett á Spáni og eru afar sátt með sólina sem skýn þar skært alla daga.

Pale Moon kemur fram á laugardaginn klukkan 20.

Pale Moon hefur sent frá sér lög eins og Exile, Everything is alright og Waiting for the sun svo sumt sé nefnt. Pale Moon lofa góðu geimi á næstkomandi laugardag á Instagram reikningi Albumm.is.

Spennið beltin, skellið lakkrísrörinu í Appelsínið og komið ykkur vel fyrir því þetta verður hörku fjör! Smellið HÉR til að horfa á tónleikana á Instagram hjá Albumm.

Hægt er að fylgjast nánar með Pale Moon á Instagram og Facebook.