Daði Freyr dansar heima í stofu í „nýju“ myndbandi

Tónlistarmaðurinn Daði Freyr gaf út nýtt myndband við lagið Where We Wanna Be fyrir tveimur dögum.

Myndbandið er ekki flókið en í því má einfaldlega sjá Daða dansa inni í stofu heima hjá sér í Berlín. Það var Árný Fjóla unnustu Daða sem leikstýrði myndbandinu en lagið er samið af Daða Frey sjálfum. Þetta er í rauninni í annað skipti sem Daði gefur út myndband við lagið þar sem hann sést dansa í stofunni heima. Hitt myndbandið kom út í maí á síðasta ári og er með um eina og hálfa milljón áhorfa þegar þetta er skrifað. Í athugasemdum við lagið á YouTube segir Daði að þetta sé fyrri takan fyrir myndbandið en þeim hafi þótt hin vera meira „official“. Þann 13. mars verður framlag Íslands í Eurovision frumflutt en Daði Freyr og Gagnamagnið flytja einmitt lagið fyrir Íslands hönd í Rotterdam í maí á þessu ári.