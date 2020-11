Sænski leikarinn Sven Wollter er látinn

View this post on Instagram

Det a r med gra nslo s sorg Sven Wollters familj ha rmed meddelar att han i dag, den 10 november flo g rakt rakt in ljuset i sviterna av Covid och en va l anva nd kropp med lungor med KOL och emfysem som inte orkade rida ut denna sista pro vning. Han fick ett avslut utan sma rta omgiven av alla sina na ra. Sven blev 86 a r. Han var en enasta ende ma nniska med en va rme och na rvaro som genomsyrade allt han gjorde och skapade. Det är obegripligt att han nu inte finns hos oss mer. Vi ber er respektera familjens behov av att i ro fa so rja va r djupt a lskade Pappa, Morfar, Farfar, Make och sva rfar. Va rt innerligaste tack till personalen som va rdat honom pa IVA i Lulea .