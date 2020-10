Stefna á að opna þrátt fyrir misvísandi fyrirmæli

View this post on Instagram

To kum a byrgð! Eftir mikla umhugsun þa hef e g a kveðið að hafa Yama Heilsurækt lokað a fram u t þessa viku. Þetta er gert með hagsmuni viðskiptavini minna að leiðarljo si. Faraldurinn er i re nun en a viðkvæmum stað og tel e g með að bi ða fram yfir helgi og sja þro unina við vera o ruggari saman. Li kamsræktarsto ðvar eru bu nar að vera lokaðar i 11 vikur a þessu a ri og tel e g að nokkrir dagar i viðbo t breyti engu i sto ra samhenginu. Þo svo að þetta hafi verið gleðilegar fre ttir i gær þa tel e g ekki vera ti mabært að opna a morgun. Með þessari a kvo rðun er e g að taka a byrgð og setja heilsu viðskiptavina minna og okkar þja lfara i fyrsta sæti. To kum a byrgð, verum heima og bi ðum AÐEINS lengur. Hly jar kveðjur til ykkar Gurry eigandi Yama Heilsurækt