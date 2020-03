Dier hjólaði í áhorfanda | Stöðvaður af gæslunni

Eric Dier, leikmaður Tottenham, ruddi sér leið upp í stúku og lét áhorfanda heyra það eftir tapið gegn Norwich í ensku bikarkeppninni í kvöld.



Uppfært: José Mourinho, knattspyrnustjóri Tottenham, segir að Dier hafi brugðist við eftir að hafa mátt þola móðganir í sinn garð fyrir framan fjölskyldu sína. Yngri bróðir Diers blandaðist í málið og má heyra leikmanninn segja „Hann er bróðir minn“ á upptökum af atvikinu.

Jose Mourinho says that Eric Dier confronted Tottenham fans because they were insulting him in front of his family and his younger brother got involved pic.twitter.com/UR7cso5pfX — B/R Football (@brfootball) March 4, 2020

So Eric Dier just launched passed me at #TottenhamHotspur game against #Norwich to launch into a fan. Make of that what you will @SpursOfficial pic.twitter.com/4HVz1fm6t4 — insert title (@queercatholic1) March 4, 2020

Eric Dier just came into the stand and had a fight with fan next to me pic.twitter.com/nMGVcDWegX — Jascha Selby (@jselby123) March 4, 2020

Eric Dier just ran into the crowd and started having it out with a fan.. pic.twitter.com/6Db0OygpqG — Football Away Days (@FBAwayDays) March 4, 2020

Gæslumenn á vellinum héldu aftur af Dier sem var greinilega mjög illur.Nokkur myndbönd hafa verið birt á samfélagsmiðlum frá áhorfendum sem urðu vitni að atburðarásinni. Tottenham hefur ekkert sent frá sér varðandi atvikið enn sem komið er.