Wayne Rooney, fyrrum leikmaður Man. United og núverandi leikmaður Derby, mætir sínum gömlu félögum í kvöld er Derby og United mætast í enska bikarnum.



Englendingurinn segir að hann haldi enn með United en vonar að þeir tapi leiknum í kvöld sem hefst klukkan 19.45 í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport.



„Ég elska Manchester United sem félag. Ég vil sjá þá vinna og vera sigursælir en ekki þennan leik. Ég vil að þeir tapi þessum leik. Ég vil sjá okkur reyna komast í átta liða úrslitin,“ sagði Rooney.





