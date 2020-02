Jamie Carragher, sparkspekingur og fyrrum leikmaður Liverpool, vill að félagið opni veskið í sumar og kaupi bæði Jadon Sancho og Timo Werner.



Báðir hafa þeir verið orðaðir við félagið og eru líkur á að eitthvað gerist í sumarglugganum. Sancho leikur með Dortmund og Werner með Leipzig.



„Liverpool þarf að fá topp sóknarmenn í sumar. Sancho eða Werner? Ég tek þá báða,“ sagði Carragher í samtali við Viasport.



„Þeir þurfa ekki að láta neinn fara. Bara að bæta við hópinn sem þeir eru með. Ekki gleyma því að Liverpool keypti ekki neinn leikmann síðasta sumar svo það ætti að vera nóg af peningum sem hægt er að eyða.“





