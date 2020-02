Christian Fruchtl, þriðji markvörður Bayern Munchen, er sagður hafa hafnað tilboði frá Evrópumeisturum Liverpool í desember.



Þessi 20 ára markvörður var sagður vilja burt frá Bayern á láni í desember en hann er vilja spila meira.



Liverpool á að hafa sett sig í samband við Bayern um að fá hann til þess að vera varamarkvörður fyrir Alisson.





