Átján ára íslenskur strákur í hóp í Seríu A á morgun

Andri Fannar Baldursson verður í hópnum hjá Bologna í ítölsku deildinni um helgina.



Bologna mætir þá Udinese í Seríu A á morgun en leikurinn er í 25. umferð deildarkeppninnar.



Sinisa Mihajlovic, knattspyrnustjóri Bologna hefur ákveðið að velja íslenska miðjumanninn í hóp sinn fyrir leikinn eins og sjá má hér fyrir neðan. Andri Fannar er einn af 21 leikmanni sem Sinisa getur valið úr á morgun.





SQUAD LIST



The 2 Rossoblù players who will be available for #BolognaUdinese tomorrow #WeAreOne pic.twitter.com/SosvAddJ2Z