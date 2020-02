Otto Rehhagel, maðurinn sem stýrði Grikklandi til sigurs á EM 2004 svo eftirminnalega, segir að Jurgen Klopp geti þjálfað öll lið í heiminum. Hann geti einfaldlega þjálfað það lið sem honum langi til þess að þjálfa.



Klopp stýrði Liverpool til sigurs í Meistaradeildinni á síðustu leiktíð og er á góðri leið með að vinna ensku úrvalsdeildina með Liverpool í ár. Það yrði í fyrsta skipti í 30 ár að rauðklædda Bítlaborgarliðið myndi lyfta Englandsmeistaratitlinum.



Otto segir að samlandi sinn geti valið sér næstu verkefni.



„Ferill Jurgen er einstakur, bara stórkostlegur. Ég var áhyggjufullur að hann myndi ekki tapa fótboltaleik!“ sagði Otto við Bild og hélt áfram: „Jurgen getur talað við leikmenn og Liverpool á fullt af pening en hann hefur valið rétt með þá sem leikmenn sem hann hefur fengið.“





Legendary coach Otto Rehhagel has sung the praises of Jurgen Klopp, saying he is “unique” and capable of taking charge of any team in the world.



