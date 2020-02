Immobile sá fyrsti í 61 ár

Ciro Immobile er fyrsti leikmaðurinn í 61 ár til þess að skora 27 mörk í 25 leikjum í ítölsku úrvalsdeildinni.



Þessi þrítugi framherji skoraði eitt marka Lazio er liðið vann 3-2 sigur á Genoa. Lazio er eftir sigurinn stigi á eftir Juventus á toppi Seríu A.



Antonio Angelillo var síðasti maðurinn til að skora svona mörg mörk í 25 fyrstu leikjum ítölsku úrvalsdeildarinnar en hann gerði það með Inter tímabilið 1958/1959.





