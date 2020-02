Fleiri listamenn bætast við á Secret Solstice

Bandaríski tónlistarmaðurinn Blackbear, finnska söngkonan Alma og breski rapp dúettinn Pete & Bas eru meðal þeirra listamanna sem hafa bæst í hóp þeirra sem koma fram á tónlistarhátíðinni Secret Solstice í Laugardalnum í sumar. Þetta kemur fram í tilkynningu frá forsvarsmönnum hátíðarinnar.

Áður hefur verið tilkynnt að ofursveitirnar Cypress Hill, TLC og Primal Scream sem og Lil Pump og Meduza munu troða upp á hátíðinni sem fer fram 26. til 28. júní næstkomandi.

Enn fremur hafa fjölmargir innlendir listamenn bæst í hópinn, þar á meðal Ensími, NýDönsk, Une Misere, Bríet og Emmsjé Gauti.

Hér fyrir neðan má sjá alla þá sem hafa staðfest komu sína á hátíðina:

Cypress Hill (US) Lil Pump (US) TLC (US)

Primal Scream (UK) Blackbear (US) Meduza (IT)

Regard (XK) Hayden James (AU) Alma (FI)

Hot Dub Time Machine (AU) Pete & Bas (UK)

NýDönsk (IS) Ensími (IS) Une Misere (IS) Krummi (IS) Bríet (IS)

Jói Pé og Króli (IS) Emmsjé Gauti (IS) ClubDub (IS) Daði Freyr (IS)

Herra Hnetusmjör (IS) Huginn (IS) Birnir (IS)

Ardalan (US) Sturle Dagsland (NO) Teeklef (NG) Gautiye (FR)

Day And Night (AU/UK)

Öll atriðin:

24/7 (IS)

Andrea Jóns (IS)

Ali Demir (TR)

Álfbeat (IS)

Bensöl (IS)

Bláskjár (IS)

Blóðmör (IS)

Carla Rose (IS)

Daniil (IS)

Elli Grill (IS)

Elsa Bje (IS)

Elín Ey (IS)

Fox Train Safari (IS)

Frid (IS)

GKR (IS)

Ingi Bauer (IS)

Luigi (IS)

Mighty Bear (IS)

Noise (IS)

Ouse (IS)

ROKKY (IS)

Salvador & Kemp (IS)

Sbeen Around (IS)

Sindri Eldon & the Ways (IS)

Sprite Zero Klan (IS)

Séra Bjössi (IS)

TTT (IS)

Tómas Welding (IS)

Vicky (IS)

Volcanova (IS)