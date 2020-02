Ætli Barcelona sér að kaupa Sadio Mane, framherja Liverpool í sumar, þarf spænski risinn heldur betur að rífa upp veskið í sumar ef marka má nýjustu fréttir.



Barcelona keypti Philippe Coutinho frá Liverpool árið 2018. Liverpool fékk allt í allt 142 milljónir punda fyrir Brassann en þeir settu einnig klásúlu í samninginn sem gæti komið að góðum notum í sumar.



Spænska liðið hafði þá fengið Coutinho, Javier Mascherano og Luis Suarez alla frá Liverpool og Englendingarnir voru orðnir þreyttir á því hversu góðum kjörum Börsungarnir fengu leikmenn sína.





Liverpool's "Philippe Coutinho clause" means Barcelona would have to pay the Reds £225m to sign Senegal midfielder Sadio Mane.



Latest football gossip https://t.co/NvO4nfMraT #bbcfootball #LFC #Barca pic.twitter.com/cFWDUqnker