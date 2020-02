Mestar líkur á því að Manchester City vinni Meistaradeildina

Fyrri leikir sextán liða úrslita Meistaradeildarinnar eru nú að baki og tölfræðingarnir á FiveThirtyEight hafa nú reiknað úr sigurlíkur allra liðanna sextán.



Manchester City var eina enska liðið sem vann sinn leik en liðið sótti 2-1 sigur á Real Madrid á sjálfan Santiago Bernabéu í gærkvöldi. Liverpool, Tottenham og Chelsea töpuðu aftur á móti sínum leikjum.



Paris Saint Germain tapaði á útivelli á móti Dortmund, Juventus tapaði á útivelli á móti franska liðinu Lyon og Barcelona náði bara 1-1 jafntefli á útivelli á móti ítalska liðinu Napoli.





15. Chelsea (<1%)

11. Real Madrid (2%)

6. PSG (5%)

3. Liverpool (13%)



Man City are now favourites to win the competition just before their two-year ban https://t.co/CxAS9zE7rY