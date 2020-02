Dimma og Íva flytja fallega ábreiðu af U2 laginu With or Without You

Drengirnir í Dimma og Íva Marín flutti ábreiðu af laginu With or Without You sem sveitin U2 gaf út árið 1987.

Lagið var tekið upp í hljóðveri RÚV í morgun er útkoman stórglæsileg.

Ingólfur Hjálmar Ragnarsson Geirdal leikur á gítar í laginu, Stefán Jakobsson og Íva Marín syngja en hér að neðan má sjá flutninginn.

Bæði Dimma og Íva Marín taka þátt á úrslitakvöldi Söngvakeppninnar annað kvöld í Laugardalshöllinni og geta komist alla leið í Eurovision í Rotterdam með sigri.