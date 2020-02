Kaleo sló í gegn hjá Stephen Colbert

Íslenska rokksveitin Kaleo steig á svið hjá spjallþáttastjórnandanum Stephen Colbert í gærkvöldi og komu heldur betur vel fyrir.

Kaleo flutti lagið I Want More sem er lag á komandi plötu sveitarinnar en þetta er í fyrsta skipti sem Kaleo kemur fram í The Late Show with Stephen Colbert.

Sveitin er að fara af stað á Bandaríkjatúr sinn um þessar mundir og munu koma til með að koma fram víðsvegar í landinu næstu vikur.

Hér að neðan má sjá flutning þeirra frá því í gærkvöldi.