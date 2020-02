Sakaður um kynþáttafordóma gegn eigin leikmanni

Dani Pastor, þrekþjálfari Real Mallorca, hefur verið sakaður um kynþáttaníð í garð leikmanns liðsins, Japanans Takefusa Kubo.



Þegar Salva Sevilla meiddist í leik Mallorca gegn Espanyol á sunnudaginn átti Kubo að koma inn á sem varamaður.



Til að ná athygli Kubos flautaði Pastor á hann og teygði svo á augunum eins og hann væri skáeygður eins og sjá má hér fyrir neðan.

Mallorca coach accused of making racist gesture to attract attention of Japanese on-loan Real Madrid star Takefusa Kubo https://t.co/uRvfHo8Sh5