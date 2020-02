Þurfa að færa leikinn um Samfélagsskjöldinn af Wembley vegna EM kvenna

Enska knattspyrnusambandið er að leita sér að nýjum leikvelli fyrir Samfélagsskjöldinn á næsta ári.



Leikurinn um Samfélagsskjöldinn fer vanalega fram á Wembley leikvanginum en það gengur ekki upp haustið 2021.



Ástæðan er að Englendingar halda Evrópumót kvenna í knattspyrnu frá 11. júlí til 1. ágúst 2021. Úrslitaleikurinn fer fram á Wembley sunnudaginn 1. ágúst eða sama dag og venjan er að leikurinn um Samfélagsskjöldinn fari fram.





