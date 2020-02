United bannaði leikmanni að mæta á æfingasvæðið vegna ótta við kórónaveiruna

Odion Ighalo hefur verið leikmaður Manchester United í næstum því tvær vikur en hefur enn ekki æft með liðsfélögum sínum. Hann mátti nefnilega ekki koma á æfingasvæði félagsins vegna ótta við að hann beri með sér kórónaveiruna.



Kórónaveiran kom upp í Kína, hefur borist hratt á milli banna og banað yfir þrettán hundruð manns. Staðfest er að um 60 þúsund manns hafi smitast í Kína, langflestir í Hubei, eða um 48 þúsund.







Manchester United fékk Odion Ighalo að láni frá kínverska félaginu Shanghai Greenland Shenhua á lokadegi janúargluggans og var ætlað að hjálpa til að leysa framherjahallæri liðsins.



Odion Ighalo kom til Manchester 1. febrúar síðastliðinn en þarf að vera í fjórtán daga sóttkví til að fá það hundrað prósent hreint að hann beri ekki með sér vírusinn. Sá tími rennur ekki út á föstudaginn.



Ighalo hefur verið að æfa einn í National Taekwondo Centre sem er rétt hjá Etihad-leikvanginum, heimavelli Manchester City.





