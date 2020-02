Segja Liverpool vera á undan Man. United í kapphlaupinu um Jadon Sancho

Þýska liðið Borussia Dortmund mun selja enska landsliðsmanninn Jadon Sancho í sumar en ekki endilega til Manchester United eins og margir bjuggust við í gær.



Enski stórliðin hafa mikinn áhuga á þessum frábæra leikmanni sem hefur blómstrað hjá liði Borussia Dortmund.



Í ensku slúðurblöðunum í morgun er skrifað um það að Liverpool hafi tekið forystu í kapphlaupinu um Jadon Sancho sem gæti kostað um hundrað milljónir punda.





Liverpool are reportedly leading the race for the £100m signature of Jadon Sancho. But Man City, Man Utd, Chelsea, Real Madrid and Barcelona are also being linked. The BBC Sport gossip column



Liverpool fær hins vegar næga samkeppni við því Manchester City, Manchester Utd, Chelsea, Real Madrid og Barcelona hafa öll áhuga á honum líka.



Það er kannski ekkert skrýtið því Jadon Sancho heldur upp á tvítugsafmælið sitt í næsta mánuði og þrátt fyrir ungan aldur hefur farið á kostum með Borussia Dortmund á síðustu tveimur tímabilum.



Á þessu tímabili er hann með 12 mörk og 14 stoðsendingar í aðeins 19 leikjum í þýsku deildinni og var auk þess með 2 mörk og 2 stoðsendingar í 6 leikjum í Meistaradeildinni.



Jadon Sancho hefur spilað ellefu landsleiki fyrir England og er með 2 mörk og 3 stoðsendingar í þeim.





Has Jadon Sancho scored / assisted in his last 10 Bundesliga games?



Yes / Yes

Yes / No

Yes / Yes

Yes / Yes

Yes / Yes

No / No

Yes / Yes

Yes / Yes

Yes / Yes

No / Yes



9 goals. 8 assists. pic.twitter.com/Ypap5moj83