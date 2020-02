Klopp segir að Liverpool þurfi meiri upplýsingar um Ólympíuþátttöku Mo Salah

Mohamed Salah vill spila með landsliði Egyptalands á Ólympíuleikunum í Tókýó í sumar en það hefur áhrif á skyldur hans sem leikmanns Liverpool. Knattspyrnustjórinn Jürgen Klopp var spurður út þetta á blaðamannafundi í dag.



Knattspyrnukeppni Ólympíuleikanna eru fyrir leikmenn 23 ára og yngri en hver þjóð má tefla fram þremur eldri leikmönnum. Mohamed Salah vill verða einn af þeim hjá Egyptum.



Mohamed Salah er 27 ára gamall. Hann er í 50 manna úrtakshópi Egypta fyrir Ólympíuleikana í sumar en úrslitaleikurinn er 8. águst eða á sama degi og fyrsta umferð næsta tímabils í ensku úrvalsdeildinni.





Jurgen Klopp says Liverpool want more information about the Olympics as they decide on whether to let Mohamed Salah represent Egypt https://t.co/CLymmHPmXJ pic.twitter.com/g41GbiXd7f