Liverpool mætti tapa síðustu þrettán leikjum sínum en United gæti samt ekki náð þeim

Þótt að Liverpool fengi ekki stig í viðbót í ensku úrvalsdeildinni á þessu tímabili þá yrði liðið samt fyrir ofan Manchester United. Það eru liðin 29 ár síðan að Liverpool endaði ofar en United á tveimur tímabilum í röð.



Manchester United getur ekki lengur náð Liverpool að stigum eftir 1-0 sigur Liverpool á Norwich um helgina.



Liverppool er komið með 76 stig en Manchester United er með 35 stig. United á þrettán leiki eftir og getur því enn náð í 39 stig til viðótar.





Despite having 13 matches still to play it is now mathematically impossible for Manchester United (35pts) to catch Liverpool (76pts) in the Premier League