Liverpool þarf ekki að hafa áhyggjur af portúgalska undrabarninu annað kvöld

Portúgalski knattspyrnumaðurinn Joao Felix missir af fyrri leik Atletico Madrid og Liverpool í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar.



Joao Felix verður ekki í hóp Atletico Madrid annað kvöld þrátt fyrir að vera orðinn leikfær. Hann glímir við veikindi.



Joao Felix tognaði aftan í læri í leik á móti Leganes 26. janúar síðastliðinn og hefur misst af undanförnum þremur leikjum. Hann átti hins vegar að vera kominn til baka fyrir Liverpool leikinn.



Joao Felix er með hálsbólgu og missir því af leiknum. Hector Herrera er líka veikur og þá er Kieran Trippier ekki búinn að ná sér af nárameiðslum.





Atletico Madrid will be without their record signing Joao Felix for tomorrow’s first-leg Champions League clash against Liverpool after the 20-year-old failed to recover from injury in time. [Goal]https://t.co/usiiKGZns7