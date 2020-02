Atletico Madrid vann 1-0 sigur á Liverpool í fyrri leik liðanna í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar. Evrópumeistararnir réðu ferðinni en Atletico skoraði eina mark leiksins.



Markið úr leiknum má sjá með því að smella hér.



Það var rosalegur kraftur í Atletico í upphafi leiks og strax á 4. mínútu komust þeir yfir. Eftir smá darraðardans eftir hornspyrnu barst boltinn á Saúl sem kom boltanum í netið.





5 - Only Antoine Griezmann (6) has scored more goals in the Champions League knockout phase for Atlético Madrid than Saúl Ñíguez (5). Opener. pic.twitter.com/dJSCPF5Gpm — OptaJoe (@OptaJoe) February 18, 2020







Eftir markið tóku gestirnir frá Liverpool öll völd á vellinum. Þeir sköpuðu sér ekki mörg opin færi og voru heppnir að lenda ekki 2-0 undir er Alisson varði dauðafæri Alvaro Morata á 26. mínútu.



Mo Salah fékk besta færi Liverpool í fyrri hálfleiks er hann var aleinn í kringum vítapunktinn en skot hans fór í varnarmann og í hornspyrnu. Staðan 1-0 fyrir Atletico í hálfleik.





For the first time in the Champions League this season, Liverpool have failed to produce a single shot on target in the first half of a match.



Simeone-ed. pic.twitter.com/XZGRcZySR9 — Squawka Football (@Squawka) February 18, 2020







Svipuð leikmynd var í síðari hálfleiknum. Liverpool stjórnaði ferðinni en gekk illa að skapa sér mörg opin marktækifæri gegn þéttum varnarmúr Atletico. Salah fékk fínt færi eftir tíu mínútur en skalli hans framhjá.



Jordan Henderson fékk svo gott færi úr teignum stundarfjórðungi fyrir leikslok eftir fyrirgjöf Divock Origi en inn vildi boltinn ekki. Lokatölur 1-0.





Atlético Madrid have never lost a Champions League knockout match at home under Diego Simeone.



And El Cholo lives every single minute of each match. pic.twitter.com/i3TEDS2Ftz — Squawka Football (@Squawka) February 18, 2020







Síðari leikur liðanna fer fram á Anfield miðvikudaginn 11. mars.