Chelsea henti stuðningsmönnum Man. United út af Stamford Bridge

Chelsea þurfti að grípa til harðra aðgerða vegna óásættanlegrar hegðunar stuðningsmanna Manchester United á deildarleik liðanna á Stamford Bridge á mánudagskvöldið.



Chelsea segir að stór hópur stuðningsmanna Manchester United hafa stundað það að syngja niðrandi söngva um samkynhneigða.



Hluti af ólátaseggjunum frá Manchester United var meinaður aðgangur að leiknum og öðrum sem höfðu komist inn á völlinn þurfti að henda út af leikvanginum.





Chelsea have alleged that a "large group" of Manchester United supporters made homophobic chants at Monday's Premier League match.



