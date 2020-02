RasenBallsport Leipzig leiðir 1-0 í viðureigninni gegn Tottenham í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar en fyrri leikur liðanna fór fram í Lundúnum í kvöld.



Beðið var með mikilli eftirvæntingu eftir leiknum en Leipzig hefur verið eitt skemmtilegasta lið Þýskalands það sem af er móti. Tottenham var þó án Harry Kane og Son Heung-min sem eru á meiðslalistanum.





Jose Mourinho has failed to win any of his last games in @ChampionsLeague knock-out stages with Chelsea (4 games), Man Utd (2) & Tottenham (1) combined



Mourinho’s last CL knock-out stage win was as Chelsea manager against PSG in April 2014#TOTRBL #Mourinho pic.twitter.com/uqLriY2Br8