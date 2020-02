Glugganum í Englandi lokað hér eftir á sama tíma og í Evrópu

Félögin í ensku úrvalsdeildinni hafa samþykkt það að færa til lok sumargluggans sem hefur lokast á undan öðrum deildum í Evrópu undanfarin ár.



Síðustu tvö tímabil hefur félagsskiptaglugginn í Englandi lokað daginn fyrir fyrsta leikinn í ensku úrvalsdeildinni í stað þess að lokast um mánaðarmótin ágúst spetember.



Á hluthafafundi ensku úrvalsdeildarinnar í dag var kosið um að breyta þessu og samræma enska gluggann við gluggana annars staðar í Evrópu. Það var samþykkt.



Félagsskiptaglugginn næsta haust mun því lokast 1. september klukkan 17.00 að breskum tíma.





