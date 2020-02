The Athletic greinir frá því í dag að Evrópumeistarar Liverpool séu ólmir í að krækja í framherjann, Timo Werner, frá RB Leipzig næsta sumar.



Werner hefur farið á kostum í þýsku úrvalsdeildinni í vetur. Hann hefur skorað 25 mörk í 29 leikjum og mörg félög í Evrópu eru talin fylgjast með framherjanum.



Sadio Mane og Mohamed Salah verða ekki með Liverpool-liðinu í rúman mánuð í byrjun næsta árs vegna Afríkukeppninnar og því vill Jurgen Klopp styrkja hópinn.





Liverpool are reportedly planning a transfer swoop for a RB Leipzig striker Timo Werner this summer. Jurgen Klopp is targeting Werner as well as a left-back to provide competition to Andy Robertson, according to The Athletic. https://t.co/GZYZdEuxtJ

Once you reach the summit, staying there becomes the great battle. An inside dive into #LFC's summer transfer plans, featuring Kylian Mbappe, Kai Havertz, Jadon Sancho and sticking to the principles that restored them as a domestic and European powerhousehttps://t.co/P7u3kwtwed