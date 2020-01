Bobby skorar bara á útivelli

Roberto Firmino sá til þess að sigurganga Liverpool hélt áfram í gær þegar hann skoraði sigurmarkið á móti Wolverhampton Wanderers þegar aðeins sex mínútur voru eftir af leiknum.



Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Bobby Firmino kemur sterkur inn í útileikjum Liverpool á þessu tímabili.



Bobby skorar nefnilega bara á útivelli því öll átta deildarmörk hans á leiktíðinni hafa komið utan Anfield.





All eight of Roberto Firmino's Premier League goals this season have come away from Anfield: St Mary’s Turf Moor Stamford Bridge Selhurst Park King Power Tottenham Hotspur Stadium Molineux The biggest one yet. pic.twitter.com/lrQ0Tz2zeY



Hann hefur skorað á Mary’s, Turf Moor, Stamford Bridge, Selhurst Park, King Power, Tottenham Hotspur Stadium og Molineux en ekki á Anfield.



Þetta var þriðja sigurmark Firmino í útileikjum Liverpool í ensku úrvalsdeildinni á þessari leiktíð og alls hafa mörk hans á útivelli skilað Liverpool tíu aukastigum.



Firmino hefur skorað þessi átta útivallarmörk í ellefu útileikjum en er markalaus í tólf deildarleikjum sínum á Anfield.





6 - Roberto Firmino has scored six goals in his last eight games for Liverpool in all competitions, as many as he had in his previous 32 appearances for the club before this. Señor. #WOLLIV pic.twitter.com/rxEVtzjhq5