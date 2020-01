Maður leiksins fyrir að tækla Morata er hann var sloppinn einn í gegn

Real Madrid vann í gær Ofurbikarinn í spænska boltanum eftir að hafa haft betur gegn grönnum sínum í Atletico Madrid í vítaspyrnukeppni.



Venjulegum leiktíma og framlengingu endaði með markalausu jafntefli en fátt var um fína drætti í leiknum fyrr en í vítaspyrnukeppnina var komið.



Federico Valverde fékk að líta rauða spjaldið á 115. mínútu. Hann tæklaði þá Alvaro Morata sem var sloppinn einn inn fyrir.





Federico Valverde was named Man of the Match after receiving a red card in the final of the Spanish Super Cup for his goal saving tackle on Alvaro Morata.



Top s***housery. #MondayThoughts pic.twitter.com/XABPBKDRUN