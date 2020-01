Jose Mourinho, stjóri Tottenham, segir að hann sé ekki afbrýðissamur út í Man. City og Liverpool vegna leikmannahópa þeirra.



Meiðsli hafa herjað á lið Tottenham sem hafa gefið Portúgalanum fáa möguleika. Hann hefur neyðst til að spila Christian Eriksen sem er væntanlega á förum frá félaginu.



Harry Kane, Hugo Lloris, Ben Davis, Moussa Sissoko og Tanguy Ndombele eru á meðal þeirra sem eru á meiðslalistanum.



„Láttu ekki svona. Svona er staðan. Við getum ekki haft hópa eins og önnur lið. Það eru ekki við,“ sagði Mourinho hress og kátur eins og vanalega.





