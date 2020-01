Tveir nýliðar í byrjunarliðinu gegn Kanada

Tveir nýliðar eru í byrjunarliði íslenska karlalandsliðsins í fótbolta sem mætir því kanadíska í vináttulandsleik í Los Angeles. Leikurinn hefst á miðnætti.



Daníel Leó Grétarsson og Höskuldur Gunnlaugsson eru í byrjunarliðinu og leika sína fyrstu landsleiki.



Kári Árnason og Hannes Þór Halldórsson eru langreyndustu leikmennirnir í byrjunarliðinu og sá fyrrnefndi er með fyrirliðabandið.



Viðar Örn Kjartansson og Kjartan Henry Finnbogason eru saman í fremstu víglínu. Þá er Hólmar Örn Eyjólfsson í byrjunarliðinu og leikur sinn fyrsta landsleik síðan í október 2018.



Byrjunarlið Íslands má sjá hér fyrir neðan.

This is how we start our friendly against Canada at the Championship Soccer Stadium in Canada!



Byrjunarlið Íslands fyrir leikinn gegn Kanada!



Leikurinn verður í beinni útsendingu hér:https://t.co/WyOLZlrjNI#fyririsland pic.twitter.com/Ij2K9xKWlD