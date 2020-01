Arsenal og Sheffield United gerðu 1-1 jafntefli er liðin mættust á Emirates-leikvanginum í dag.



Leikurinn var rólegur framan af en á lokamínútu fyrri hálfleiks komst Arsenal yfir.



Eftir laglega spilamennsku gaf Bukayo Saka boltann fyrir markið, af varnarmanni barst hann á Gabriel Martinelli sem kom boltanum í netið.



Mike Dean var að dæma sinn 500. leik í enska boltanum í dag en hann var ekki vinsæll á Emirates er hann dæmdi ekki víti þegar Pepe féll í teignum á 68. mínútu.



Það var sjö mínútum fyrir leikslok sem John Fleck jafnaði metin. Eftir fyrirgjöf klippti hann boltann skemmtilega í netið. Lokatölur 1-1.





FULL-TIME Arsenal 1-1 Sheff Utd



