Gylfi Þór Sigurðsson verður ekki með Everton um helgina er liðið mætir West Ham á útivelli.



Síðan Carlo Ancelotti tók við Everton hefur Gylfi Þór byrjað alla leiki liðsins; bæði í deild og bikar.



Gylfi Þór er meiddur og verður ekki orðinn leikfær á morgun en síðast skoraði Gylfi draumamark gegn West Ham þann 19. október síðastliðinn





| Yerry Mina passed fit, but Richarlison [knee] and Sigurdsson ruled out. Richarlison problem "minor", hopeful to be fit for Tuesday. #WHUEVEhttps://t.co/9GMEKelt7h