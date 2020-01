Vissel Kobe hefur loksins unnið til verðlauna í japanska boltanum en þetta er fyrstu verðlaun liðsins í 54 ár.



Liðið vann 2-0 sigur á Kashima Antlers í úrslitaleknum í nótt og lyftu þar af leiðandi Emperors bikarnum sem keppt er um í Japan.



Þetta var einnig fyrsti leikurinn sem fór fram á þjóðarleikvanginum í Tókýó en hann verður notaður fyrir Ólympíuleikanna þar í landi á þessu ári.





Imagine waiting 54 years to win a football trophy...



But then you do it!



With a dream team including David Villa, Andres Iniesta and Lukas Podolski.



