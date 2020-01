Frans páfi hefur beðist afsökunar á að hafa slegið í hönd konu þar sem hún reyndi að toga hann til sín á Péturstorginu í Páfagarði á gamlársdag.



Páfi sló í tvígang til konunnar, en atvikið náðist á myndband og hefur farið í mikla dreifingu á netinu. Páfi var þar að heilsa fólki á torginu.

WATCH: Disgruntled Pope Francis pulls himself free from a woman's clutch in Vatican City https://t.co/2nap3R0iQ4 pic.twitter.com/tubJ1xmaxu