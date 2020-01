Reka fólk út af Old Trafford í kvöld ef það styður Man. City á röngum stöðum

Það á ekki að taka neina áhættu með öryggi áhorfenda í kvöld þegar Manchester liðin mætast í fyrri leik sínum í undanúrslitaleik enska deildabikarsins.



Manchester United tekur á móti nágrönnum sínum í Manchester City á Old Trafford í kvöld og þar verður hart tekið á þeim stuðningsmönnum Manchester City sem munu lauma sér inn á svæði sem eru áætluð stuðningsfólki Manchester United.



Manchester United hefur gefið út viðvörun að hver sá sem sést styðja Manchester City meðal stuðningsmanna Manchester United, hvort sem það er með köllum eða klæðnaði, verði umsvifalaust vísað á dyr.





Manchester United have warned fans that they will eject anyone supporting Manchester City in the home areas of Old Trafford tonight.



