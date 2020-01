Zlatan Ibrahimovic spilaði sinn fyrsta leik fyrir AC Milan í endurkomunni í ítalska boltanum á mánudaginn.



Zlatan kom þá inn á sem varamaður í upphafi síðari hálfleiks er Milan gerði markalaust jafntefli við Sampdoria á heimavelli.



Hann var að snúa aftur til Milan eftir að hafa leikið í Bandaríkjunum undanfarin ár en með því að spila árið 2020 hefur Zlatan afrekað það að spila á fjórum áratugum.





ICYMI: Zlatan has now played in four different decades.



Iconic.#ThursdayThoughts pic.twitter.com/RCdQEJgt4P