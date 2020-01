Hægri bakvörður hollensku meistaranna í Ajax, Sergino Dest, er farinn úr æfingabúðum Ajax í Katar.



Ajax hefur verið þar við æfingar í vetrafríinu sem er nú í Hollandi en Dest, sem á bandarískan faðir, leið ekki vel í landinu.



Dest, sem fæddist í Almere en á eins og áður segir bandarískan pabba, fannst hann ekki öruggur í Mið-Austurlöndum og er farinn heim á leið.





Ajax's Dutch-born American right back Sergino Dest has flown home from a training camp in Qatar due to not feeling safe in the country.



