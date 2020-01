Manchester United hefur hætt við að reyna fá miðjumann Tottenham, Christian Eriksen, til liðsins í janúarglugganum.



Sögusagnir höfðu verið um að United hafi boðið 20 milljónir punda í danska miðjumanninn en samningur hans við Lundúnarliðið í sumar.



Það er ekki rétt. United hefur ekki boðið í Danann í janúar en þeir reyndu að krækja í hann síðasta sumar án árangurs.





BREAKING: Manchester United have ruled out making a bid to bring Christian Eriksen to Old Trafford in this window.