Bodkast um líkamsvirðingu: „Að byrja með hlaðvarp er nýja svarið við miðaldurskrísu“

Líkamsvirðingar verkefni . Prófaðu að þjálfa þig í því að vera með jákvæða líkamsmynd. . Ímyndaðu þér hvernig dagurinn þinn væri ef þú værir með jákvæða líkamsmynd eða liðir vel í eigin líkama. Hvað myndirðu gera þann daginn? Hvaða tilfinningar myndirðu finna? Hvernig myndirðu tala til þín og líkamans? . . Myndirðu tala fallegra til þín? Myndirðu sleppa því að fela líkamann? Myndirðu klæðast fötum sem þér finnast falleg eða skemmtileg? Myndirðu taka meira pláss, tala meira, standa beinni í baki, fara í sund, borða fyrir framan aðra, setjast niður án þess að teygja þig í næsta púða til að fela magann, fara úr jakkanum, hjóla, sleppa því að nota farða?...... . Þegar þú hefur fundið ÞITT svar við spurningunum, reyndu þá að gera alla þessa hluti, trúa þessum hugsunum og upplifa þessar tilfinningar. Ef neikvæðar tilfinningar blossa upp getur verið gott að reyna að snúsa þær aðeins "ekki í dag.....þetta er ekki svona dagur. Kannski á morgun" . Því oftar sem við æfum okkur í góðum líkamsmyndardögum, því auðveldara verður það að upplifa slíka daga . . Þetta er pínu svona fake it until you make it dæmi ;) Verkefnið er þýtt, stolið og staðfært frá @talyngracee