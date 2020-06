Space Force er stjarnfræðilega tilgangslaus þáttaröð

Þegar Donald Trump byrjaði að tala um hugtakið space force, einhverskonar herdeild sem sinnir hernaðarlegum málefnum tengdum geimnum, taldi höfundurinn og framleiðandinn Greg Daniels, forsetann hafa fært sér snilldarhugmynd að sjónvarpsþáttaröð. Hann hringdi undir eins í gamla samstarfsfélaga sinn úr bandarísku The Office þáttaröðinni, Steve Carell, og bar hugmyndina undir hann. Carell segist hafa samþykkt þátttöku á staðnum, þó hann hafi í raun ekkert vitað meira um seríuna en að hún héti Space Force og gerðist í geimhernaðarráðuneyti.

Daniels vissi reyndar sjálfur ekkert frekar um söguþráð eða persónur þáttarins þegar hann bar hugmyndina undir hann. Svona snillingar hljóta að geta kokkað upp eitthvað meistaraverk, er það ekki? Ég meina, Steve Carell er einn fremsti gamanleikari samtímans og Greg Daniels er maðurinn bak við gamanþættina vinsælu, Parks and Recreation og King of the Hill, sem og bandarísku útgáfuna af The Office. Þetta getur ekki klikað. Eða hvað?

Bragðið búðinginn

Þegar Carell og Daniels voru í blóma.

Nöfn þeirra kumpána eru notuð til að selja áhorfendum þættina, en við nánari skoðun er aðkoma þeirra að skrifunum ekki mikil. T.a.m. skrifar Greg Daniels ekki einn einasta þátt, svo er aðkoma Steve Carell einungis sem leikari.

Það getur hver sem er fengið grunnhugmynd að sjónvarpsþáttaröð, en þá er 99% af vinnunni eftir. Fólkið á bak við raunveruleg skrif þáttanna er hópur algjörlega óreyndra ungra höfunda, sem virðast ekki hafa hundsvit á því sem þau eru að gera. Þetta eru að sjálfsögðu stór orð sem ég rita hér, en eins og þau segja í upprunalandi Space Force, þá er sönnunin búðingnum, þ.e.a.s. þættinum á skjánum. Það er því auðvelt að smakka.

Hvorki grunnur né þak

Space Force-húsið?

Grundvallaratriði dramatúrgíu, líkt að áhorfandinn skilji hvers vegna gjarðir persónanna eru mikilvægar, eru byggðar á of veikum grunni. Auðvitað skiljum við hvers vegna persónurnar gera það sem þær gera, en vandinn er að okkur er sama. Því skapast engin samhygð, og fyrst ég var að tala um veikan grunn, þá er þetta líkt og að byggja hús og grafa ekki grunn.

Þetta slyppi e.t.v. ef skrifin væru fyndin. Þau eru það ekki. Jú, jú, það koma alveg öðru hvoru augnablik sem hægt er að brosa að, en þau eru fá og of langt á milli þeirra. Því má eiginlega líka segja að þau hafa sleppt þakinu.

Hverjum er ekki nákvæmlega sama?!

Ég veit ekki hversu oft ég velti fyrir mér hvers vegna ég væri að horfa á þetta. Oft langaði mig til að æpa: „Hverjum er ekki nákvæmlega sama,“ þegar reynt var að selja mér að atvikin á skjánum væru mikilvæg og að ég ætti að láta mig þetta varða. Ég sleppti reyndar ópunum, en það var bara til að angra ekki þá sem horfðu á þáttinn með mér.

Frekar sat ég og þagði, og leyfði reiðinni að ólga. Já, ég nota orðið reiði. Ég var raunverulega reiður þegar ég horfði á þessa þætti. Ég hef sjaldan upplifað tíma mínum jafn gróflega sóað og við áhorf á Space Station.

Vörusvik

Bíddu, er þetta svo Toshiba!?

Sennilega var ég svona reiður vegna þátttöku Carells og Daniels í þáttunum. Aðkoma þeirra ætti að vera ákveðið loforð um gæði, en þar sem hún er mun minni en gefið er í skyn, eru vörusvik eina orðið sem kemur upp í huga mér. Þegar þú ferð í raftækjaverslun og kaupir ódýrustu sjónvarpstækið býstu allt eins við því að það gæti bilað fyrr en síðar. Þú tekur það minna nærri þér ef það gerist og hugsar: „Mér var nær að kaupa ódýra Toshiba-tækið.“

Space Force er hins vegar eins og Toshiba-sjónvarp sem búið er að líma Sony-límmiða á, og selt á Sony verði. Þegar það bilar svo eftir sex mánuði og þú skilur hvorki upp né niður í þessu, kroppar í merkið og Sony-nafnið dettur af og Toshiba nafnið birtist, þá er eðlilegt blóðþrýstingurinn hækki og þú sjáir bókstaflega rautt.

Óskýr og bitlaus

Þetta líkingamál mitt varðandi sjónvörp flytur mig að næstu aðfinnslu minni, sem snýr að myndlíkingum. Þegar þú gerir þátt sem tengir svo áþreifanlega í málefni líðandi stundar er eðlilegt að áhorfandinn bíði eftir einhverskonar sögn eða myndlíkingum, sem segi eitthvað um heiminn. Ef Space Force býr yfir einhverju slíku er það svo torrætt að undirritaðan skortir a.m.k. heilasellur til að lesa í þetta háþróaða leyniletur.

Úr verður óskýr og bitlaus þáttaröð, án sagnar, ádeilu, erindis og tilgangs.

Niðurstaða:

Tvær stjörnur.

Vörusvik frá Netflix, sem hvorki skemmta né gefa áhorfandanum efni til umhugsunar.

Hér er hægt að hlýða á samtal Heiðars Sumarliðasonar við Tómas Valgeirsson og Bryndísi Ósk Ingvarsdóttur um Space Force, í hlaðvarpsþættinum Stjörnubíói. Hann er nú hægt að nálgast á öllum helstu hlaðvarpsveitum.